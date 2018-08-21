Политтехнолог уличил украинские власти во лжи собственным гражданам

В СМИ Украины постоянно появляются новости о том, что Крым страдает из-за отсутствия туристов. О том, кому и зачем на протяжении пяти лет понадобилось обманывать граждан Незалежной, рассказал политтехнолог Михаил Подоляк.

Он пояснил, что картина, созданная властями страны при помощи СМИ и блогеров, значительно отличается от реальности.

"На протяжении четырёх с половиной лет "крымской эпопеи" громадная группа официальных чиновников упорно доказывает нам, что количество украинцев, проезжающих через переходы в Крым "на отдых" стремительно уменьшается <…> Короче, создана красивая и традиционная для нас – тех, кто готов упорно верить в самое лживое – картинка", – пишет Подоляк в статье, опубликованной в издании "Главред".

По его словам, представления о "хиреющих от отсутствия туристов ЮБК и истериках самих крымчан, сожалеющих о своём глупом выборе-2014", далеки от реальности. Он не отрицает, что международный поток туристов в Крым снизился из-за санкций. Но отмечает, что количество украинцев, едущих на полуостров, возросло.

Эксперт предложил всем, верящим в ложь властей, "сесть в поезд Киев-Новоалексеевка, приехать на конечную станцию, выйти на перрон" и посмотреть на поток людей, которые садятся в такси, направляющиеся в Крым. "Две трети состава", – подчеркнул он.

Политтехнолог уверен, что украинцы и сами хотят обманываться и верить властям. Они не хотят "знать правду, которая убийственна".

"Сплошная ложь, завернутая в патриотизм <…> Вся эта ложь в несколько слоев, означает только одно – правящие ребята хотят добрать возможное и удачно спрыгнуть отсюда", – отметил в заключение Подоляк.

Республика Крым и Севастополь по итогам референдума, проведённого в 2014 году, вошли в состав России на правах субъектов Федерации, напоминает РИА ФАН.