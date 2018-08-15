Звезда российского ТВ с боем продирался на полуостров

Вопреки утверждениям киевских пропагандистов, утверждающих о пустом Крыме нынешним летом, наши люди придерживаются иного мнения – курортный регион России забит по полной программе. Об этом на своей странице в Facebook рассказал известный телевизионный журналист, автор и ведущий программы "Сам себе режиссер" Алексей Лысенков, совершивший путешествие на автомобиле из Москвы в Крым.

По его словам, в городах ЮФО по пути к Крымскому мосту скопились очереди машин туристов.

"Ехать пришлось долго. Почему я не смог, как и хотел, как и планировал, остановиться ночевать в Ростове-на-Дону? Потому что невозможно! Занято все. Заняты не только отели, мотели, гостевые домики и деревенские хаты. Заняты все обочины людьми, которые со всей России едут в Крым", – сообщил Лысенков.

До этого под Воронежем ему пришлось объезжать пробку по полям, сделав лишний крюк в общей сложности в 100 километров.

"Если вам скажут, что в Крыму пустые пляжи – не верьте! В Крыму нет ни одного свободного камешка, на который можно присесть, или хотя бы к нему прислониться. Занято практически все", – утверждает телеведущий.

По его мнению, такому большому количеству желающих отдохнуть нынешним летом в Крыму весьма поспособствовало открытие автомобильного движения по транспортному переходу через Керченский пролив.

"Крымский мост стоит того, чтобы по нему проехать. И, судя по всему, люди в этом году решили это проверить, поэтому в Крыму огромное количество людей. В том числе, конечно, на автомобилях. Номера со всей страны можно встретить – "от Москвы до самых до окраин", – резюмировал Лысенков.

При этом, заметил ведущий, перед мостом нет никаких пробок, движение транспорта абсолютно свободное.



В конце июля глава Крыма Сергей Аксенов на встрече с председателем правительства Дмитрием Медведевым в Севастополе сообщил ему, что полуостров с начала 2018 г. уже посетили 3 миллиона 820 тысяч человек и по сравнению с прошлым годом рост численности составляет более чем 25%. "Прямые поступления от коллективных средств размещения в этом году в бюджет Республики Крым уже составляют 1 млрд 170 млн рублей, что в среднем на 26% больше, чем в прошлом году", – цитирует "Крыминформ" Аксенова.