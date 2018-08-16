Крымский мост столкнулся с новой проблемой

Киев обрадовался сложностям с безопасностью сооружения

Украинские СМИ продолжают пристально следить за всеми новостями, которые касаются строительства моста, соединяющего Крым и Краснодарский край. В этот раз их привело в восторг то, что у моста есть небольшие проблемы с безопасностью.

"Они вновь опаздывают с завершением работ по транспортной безопасности Керченского моста", – радостно сообщило издание "Вести-Ua.net".

При этом жители Незалежной мечтают о том, чтобы мост рухнул, и постоянно выдают желаемое за действительное. Однако сооружение продолжает стоять.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Минтранс России завершит работы по обеспечению транспортной безопасности моста со стороны полуострова только в декабре, а не в конце сентября, как было запланировано изначально.

При этом движение грузовиков по мосту начнется уже в октябре и досмотр будет проходить с помощью мобильных комплексов вместо стационарных, рассказал "Коммерсанту" источник, знакомый с ситуацией. В Минтрансе подтвердили, что все работы по обеспечению транспортной безопасности идут в соответствии с поставленными сроками. Однако со стороны Керчи досмотр грузовиков пройдет пока по временной схеме.

Глава Госкомитета дорожного хозяйства Крыма Сергей Карпов ранее признал, что "по некоторым пунктам на сегодняшний день наблюдается отставание".