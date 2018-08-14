Жаль не Крымский мост: украинцы поглумились над трагедией в Италии

Граждан Незалежной насмешила смерть людей

В Италии произошла трагедия. Там разрушился мост, однако украинцы обрадовались этому и даже сообщили, что рухнул якобы Крымский мост.

Пользователи утверждают, что мост над Керченским проливом постоянно шатался из-за автомобильной нагрузки, поэтому и разрушился.

Как и было предсказано Крымский мост не выдержал автомобильную нагрузку.

Шатался, трясся и вот он рухнул. pic.twitter.com/JQQEfcfrLy — ЯГО3A (@xyi_ugadali) 14 августа 2018 г.

Крымский мост опять рухнул pic.twitter.com/Y7sk1Ydrj2 — Marianna. Ну или нет (@Mariannfog) 14 августа 2018 г.

А сейчас представте себе сколько будет жертв если завалится крымский мост а он точно завалится если пустят соответственный проезд транспорта а не несколько автов сутки. — Богдан Подзізей (@bp070751) 14 августа 2018 г.

это крымский мост оторвался от Крыма и приплыл в Италию. — Молотый Риббентроп (@LoRm1ubvfW231OF) 14 августа 2018 г.

При этом жители Незалежной даже не вспоминают, что в Италии погибли десятки человек. Они используют трагедию только в своих интересах, чтобы вновь уколоть "агрессивную Россию". Украинцы уже не первый раз сообщают о "разрушении" Крымского моста.

Ранее украинские пользователи в Сети опубликовали фото, на котором якобы упала железнодорожная часть моста. Однако оказалось, что это сооружение было в Румынии.