Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Жаль не Крымский мост: украинцы поглумились над трагедией в Италии

Фото: most.life
продолжениеКиев обвинил Москву в исторической краже
Граждан Незалежной насмешила смерть людей

В Италии произошла трагедия. Там разрушился мост, однако украинцы обрадовались этому и даже сообщили, что рухнул якобы Крымский мост.

Пользователи утверждают, что мост над Керченским проливом постоянно шатался из-за автомобильной нагрузки, поэтому и разрушился.

При этом жители Незалежной даже не вспоминают, что в Италии погибли десятки человек. Они используют трагедию только в своих интересах, чтобы вновь уколоть "агрессивную Россию". Украинцы уже не первый раз сообщают о "разрушении" Крымского моста.

Ранее украинские пользователи в Сети опубликовали фото, на котором якобы упала железнодорожная часть моста. Однако оказалось, что это сооружение было в Румынии.

Фоторепортаж
Мост в Генуе могла разрушить молния
Фото: Zuma\TASS Фото: EPA\TASS Фото: EPA\TASS
Фото: EPA\TASS Фото: EPA/LUCA ZENNARO Фото: EPA\TASS Фото: EPA\TASS
Евгений БЫСТРИЦКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Донбасс пугает Киев своим возвращением

Миллионы избирателей шахтерского края приводят в трепет постмайданных руководителей

Киев обвинил Москву в исторической краже

Незалежная придумала, как защитить великое прошлое

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей