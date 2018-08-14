"Это ад", говорят спасатели, работающие на месте трагедии

Причиной катастрофического обрушения автомобильного моста в итальянской Генуе могло стать попадание в транспортный переход молнии. Так утверждают очевидцы. На данный момент сообщается об 35 погибших, среди которых как минимум один ребенок.

Об этом передает телеканал TG24COM во вторник, 14 августа. По его данным, в момент трагедии над городом шел сильнейший ливень.



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"Здесь ад", – говорят спасатели, которые занимаются разбором завалов. "К счастью, перестал лить дождь, что упростило нам задачу в поиске пострадавших", – отмечают они.

Инцидент, который произошел незадолго до полудня, привел, вероятно, к разрушению конструкции виадука над рекой Полсевера и одним из самых густонаселенных районов города.

В настоящий момент две команды гражданской защиты, специализирующиеся на раскопках под завалами, в ближайшее время прибудут Геную из Пьемонта и Ломбардии.

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте также направляется сегодня в столицу региона Лигурия, где он намерен пробыть до среды. Туда же едет и министр транспорта и инфраструктуры Италии Данило Тонинелли. Он назвал случившееся "страшной трагедией" и отметил, что должен быть рядом со спасателями, и "прежде всего с семьями погибших".