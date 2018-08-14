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В Италии рухнул мост

Длина обвалившегося пролета более двухсот метров

В итальянской Генуе рухнула часть автомобильного моста. По первым данным погибли десятки человек, передает агентство ANSA.

По предварительной информации, причиной обрушения стала одна из опор моста – ее могло подмыть из-за проливных дождей. 

На место трагедии отправился министр транспорта Италии Данило Тонинелли. 


  

Валентина МАЙОРОВА
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