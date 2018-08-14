На Крымском мосту готовят облавы

Украинцев пугают новой страшной байкой о переправе

Полиция осматривает автобусы и проверяет паспорта на мосту через Керченский пролив, заявил уехавший на Украину крымский блогер Леонид Кузьмин.

"Что мне рассказывали знакомые, которые уже пересекали Крымский мост: при въезде общественный транспорт останавливается сотрудниками полиции, а вещи проверяются с помощью металлоискателя. Если есть подозрения, сумки вскрываются на осмотр, и только после этого автобус может ехать дальше", – такой комментарий дал Кузьмин порталу Obozrevatel.ua.

Он добавил, что при въезде на полуостров со стороны Краснодарского края у путешественников проверяют паспорта. "Полицию спрашивали, они сказали, что это в целях безопасности", – добавил он. Украинцев по словам блогера, тщательнее досматривают и пробивают по базе, чтобы проверить, есть ли он в каких-то списках.

По словам блогера, крымчане разочаровались в новом мосте, хотя сначала местные жители возлагали на него большие надежды. Однако "стройка века" не оправдала ожиданий: цены на продукты и другие товары не снизились, добавил Кузьмин.

Новость немедленно подхватили украинские медиа, которые всегда рады написать очередную выдумку про "оккупантов". Так, 13 августа в СМИ появилась информация о том, что в Сети бурно обсуждают фотографию "рухнувшей" опоры Крымского моста. Впрочем, радость киевских злопыхателей была недолгой: как выяснилось, на снимке был запечатлен обвалившийся мост под Бухарестом.





