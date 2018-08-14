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Крым ощутил последствия санкций

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
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Ограничения США пришли в республику с опозданием

Пакет ущемляющих РФ мер лишь сейчас отразился на банковской системе полуострова. Речь идет о введенных еще в 2014 г. санкциях.

Спустя четыре года произошла блокировка карт платежных систем Visa и MasterCard. Сейчас крымчан переводят на отечественную – "Мир".

Карты международных систем больше не обслуживаются на территории РК, сообщили в местном Генбанке.

"Если у клиента была действующая карта систем Visa или MasterCard, банк автоматически заменил ее на "Мир". Без всяких комиссий. Клиент может забрать свою карту "Мир" в любом отделении банка", – рассказали изданию "Политика сегодня" в кол-центре финансовой компании. К слову, это второй по значимости банк в Крыму. С прошлого года он входит в группу банка "Россия".

Напомним, карты нескольких финансовых организаций с 2014-го больше не обслуживаются системами Visa и MasterСard. В пику американским санкциям в РФ разработали национальную платежную систему "Мир". 

Оксана ПОДТУРКИНА
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