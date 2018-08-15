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Безопасность Крымского моста поставили под вопрос

Фото:most.life
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Автоподходы к мосту до сих пор остаются без должной охраны

Крымский мост, который так ненавидят украинцы, испытывает небольшие проблемы. В Минтрансе признали, что работы по безопасности сооружения не успеют завершить в срок.

Представитель ведомства подчеркнул, что мост для грузовиков откроют 1 октября. При этом досмотр автомобилей со стороны Керчи будет производиться по временной схеме до завершения работ по строительству стационарного здания досмотрового комплекса. Он уточнил, что объект полностью сдадут до конца октября вместо 30 сентября, передает РБК.

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При этом ранее сроки по обеспечению безопасности автоподходов к Крымскому мосту уже переносили – их сдвигали с 30 апреля на 30 сентября. На этот проект Минтранс получил более 12 млрд руб., напоминает URA.RU.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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