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Всех под санкции: Поезда пойдут в Крым со всей страны

Фото: GLOBAL LOOK press/Mikhail Pletsky
продолжениеПрисесть негде: Крым забит до отказа
Через Крымский мост будут ходить составы из 11 городов

Железнодорожная часть переправы свяжет полуостров с 11 городами России. Утвержден график движения поездов, которые будут курсировать по 17 направлениям движения.

В частности, в Евпаторию, Симферополь, Севастополь и Феодосию туристы смогут приехать из Москвы и Санкт-Петербурга, Мурманска и Екатеринбурга, Казани и Ростова-на-Дону, а также Воркуты, Челябинска, Архангельска, Новосибирска и Перми.

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"Сегодня согласован график движения на 10 пар пассажирских поездов", – сообщил генеральный директор ФГУП "Крымская железная дорога" Алексей Гладилин, добавив, что не все они будут ежедневными, передает ТАСС.

Он отметил, что в первый год работы КЖД планирует перевезти 6 миллиона человек. Также ожидается, что запуск железнодорожной части моста позволит ежедневно принимать до полутора десятка грузовых поездов.

Гладилин подчеркнул, что воссоединение с Россией в корне изменило ситуацию на железной дороге Крыма. При Украине в порядке поддерживались только сами пути и контактная сеть, а системы централизации и блокировки, управляющие светофорами и стрелками разваливались. Подвижной состав и вовсе был в критическом состоянии, и его весь пришлось списать.

Теперь же разработана программа модернизации, которая рассчитана до 2025 года. В ходе нее будут не только обновлены пути, но и восстановлены локомотивный парк и все системы.

"Все это будет готово к тому моменту, когда пойдут поезда по мосту. Мы их готовы принимать и сегодня, но требуется произвести в хозяйстве необходимые улучшения", – отметил в заключение руководитель Крымской железной дороги.

Напомним, что первые поезда планируется пустить по железнодорожной части Крымского моста в 2019 году.

Фоторепортаж
Крымский мост серьезно изменится
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life Фото: most.life
Вероника ПОДСТРЕХИНА
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