Порошенко захотел поднять украинский флаг в Крыму

Политик "оригинально" поздравил жителей Ялты с днем города

Президент Украины Петр Порошенко мечтает вернуть в страну территорию Крыма. Однако в этот раз политик зашел слишком далеко.

На своей странице в Facebook он написал поздравление жителям Ялты, где отмечают день города, и пожелал, чтобы в этот день на зданиях подняли украинский флаг.

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"Волшебная Ялта – настоящая жемчужина Крыма. Как и Крым — настоящая жемчужина украинского государства. Уверен, что в Ялте и по всему Крыму поднимут сине-желтый флаг", – сказал он.

При этом Порошенко подчеркнул, что в Крыму должен звучать гимн Незалежной.