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Украина призвала западных партнеров сильнее надавить на Россию

Фото: GLOBAL LOOK press/Aziz Karimov
Глава Незалежной припомнил Москве все "грехи" – от ЧМ-2018 до танцев в Альпах

Сегодня украинский президент Петр Порошенко, кажется, совсем осерчал или сошел с ума, а может, его одолевает какая-то обида. Иначе с чего бы то вдруг он предъявил России неожиданные претензии и призвал коллективный Запад изолировать нашу страну, а Незалежную обеспечить летальным оружием.

Последняя тема выглядит как-то странно на фоне почти ежедневных реляций то самого лидера нации, то оборонщиков о том или ином смертоносном вооружении, которое не сегодня, так завтра попадет в армию.

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Свою нынешнюю пламенную речь Петр Алексеевич произнес в ходе встречи с руководителями зарубежных дипломатических учреждений Украины.

"Хочу четко отметить, чтобы меня все услышали, Москву не остановят мировые футбольные чемпионаты, свадебные танцы и газовые потоки в подарок, Москву остановят только эффективная международная солидарность, санкции, международная изоляция и предоставленное нам летальное оружие", – цитирует телеканал "112" пана Порошенко.

По его мнению, "любые уступки Кремлю без восстановления территориальной целостности Украины в полном объеме – это прямое поражение международного права и демократии перед авторитаризмом и милитаризмом, это приглашение потенциальным диктаторам попробовать сформировать свою фортуну устройства кровавых танцев на костях невинных".

Вероятно, украинец имел в виду блистательно прошедший этим летом в России чемпионат мира, присутствие президента РФ Владимира Путина на свадьбе главы МИД Австрии Карин Кнайсль, с которой он танцевал вальс. Что подразумевал шоколадный олигарх под "газовыми потоками в подарок" и кому они презентованы, неизвестно. Можно лишь предположить, что имеются в виду Германия, Финляндия и Швеция, давшие разрешение на строительство газопровода "Северный поток – 2" по своим территориям.

Ранее во вторник пан Порошенко сообщил, что в Незалежную осенью заедет канцлер ФРГ Ангела Меркель. По его разумению, данный визит свидетельствует об особом внимании Берлина "к развитию взаимовыгодного партнерства с Киевом". Будет ли канцлер обсуждать с главой Украины выполнение постмайданными властями минских соглашений, участие миротворцев в Донбассе, а также будущее ГТС Незалежной, об этом можно только догадываться.

Судя по лайкам и репостам, данная новость не заинтересовала читателей президентского  аккаунта в Twitter.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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