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Германия не может сказать "нет" России

Фото: GLOBAL LOOK press
Канцлер заткнула русофобов

Берлин не может отказаться от сотрудничества с Москвой в энергетической сфере. Об этом заявила глава федерального правительства Ангела Меркель. При этом она отвергла предположения, что газопровод "Северный поток-2" сделает Германию зависимой от России.

"Даже в эпоху холодной войны Европа и Россия, тогда СССР, имели тесное сотрудничество в энергонаправлении. Мы (Германия) не можем сказать "нет" сотрудничеству с Россией по снабжению газом и нефтью. …Европе получать газ из РФ дешевле, чем из других стран", – приводит ТАСС слова Меркель. 

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Фрау канцлерин сейчас совершает кавказское турне. Выступая в Тбилисском государственном университете, ей пришлось оправдываться перед грузинскими студентами за поддержку России и, в частности, ее проекта "Северный поток-2". Меркель указала, что не считает данный газопровод инструментом политического влияния, передает "Рейтер".

Она отметила, что Берлин получил уверения от Москвы, что транзит газа через Украину продолжатся и после запуска нового газопровода. Меркель тактично уклонилась от вопроса о так называемой оккупации Россией части грузинской территории, но напомнила участникам встречи, что РФ занимает важное место в мире и ФРГ заинтересована в том, чтобы поддерживать с ней хорошие отношения.

"Европа и Россия хорошо сотрудничают и многому учатся друг у друга, – заявила она. – Хочу особо отметить, что ЕС и НАТО не являются врагами России", – приводит RT слова Меркель.

Канцлер ФРГ посещает Грузию впервые с 2008 года, напоминает РИА ФАН. В рамках турне Меркель побывает также в Армении и Азербайджане. 

Николай ВИКТОРОВ
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