Переговоры политиков прекратят антироссийскую истерию

Канцлер ФРГ Ангела Меркель в субботу встретится с президентом России Владимиром Путиным. По мнению премьер-министра Бранденбурга Дитмара Войдке, это станет первым шагом к отмене европейских санкций против Москвы.

Он подчеркнул, что Меркель должна напомнить Кремлю о выполнении минских договоренностей.

"Она должна дать понять, что возврат к доверию и сотрудничеству с Россией невозможен до тех пор, пока ситуация на востоке Украины не улучшится и Россия не прекратит секретные операции с целью расколоть и ослабить ЕС", – цитирует его Leipziger Volkszeitung.

Войдке уверен, что Путин прислушается к совету канцлера и это станет первым шагом сближения России с Европой и, возможно, приведет к отмене или смягчению санкций.

"Если Россия действительно будет реализовывать минские соглашения для завершения украинского конфликта, то Европа должна быть готова ослабить вредные экономические санкции", – добавил он.