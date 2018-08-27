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"Северный поток-2"довел немцев до америкофобии

Фото: Imago/ТАСС
Германия меняет внешнеполитическую стратегию, чтобы защитить свои интересы

Давление администрации Дональда Трампа на европейские власти, в том числе на ФРГ, привело к тому, что страны ЕС стали искать возможности усиления своих позиций в мире. Так главный редактор журнала "Россия в глобальной политике" Федор Лукьянов прокомментировал заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что Германия меняет стратегию в отношении США.

По мнению эксперта, немецкие политики столкнулись "с крайне жесткой позицией администрации Трампа", ведь с приходом нового президента Белый дом "отбросил все политесы" и начал давить на Германию, "дабы принудить ее и ЕС к иной форме взаимодействия, более выгодной для США". Среди этих мер – и торговые пошлины, и разрыв шестистороннего соглашения с Ираном. Последней же каплей стал "Северный поток – 2", против которого выступают американцы, пытаясь заставить европейцев покупать более дорогой американский СПГ взамен российского трубопроводного.

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Плюс это происходит на фоне внутриполитического кризиса в Германии. Соответственно, Маас, представляющий социал-демократические силы, стремится не только защитить Германию, но и поднять рейтинг собственной партии.

"Социал-демократам важно как-то спрофилироваться, чтобы не оказаться в тени Меркель. Антиамериканские настроения растут. Не исключено, что эти высказывания отчасти направлены на то, чтобы показать: социал-демократическая партия имеет собственную отдельную стратегию", – отметил Лукьянов в интервью RT.

Ранее министр иностранных дел ФРГ Маас заявил, что Берлин намерен в скором времени представить новую внешнеполитическую стратегию, которая будет направлена на укрепление власти ФРГ и ЕС в мире. В частности, в Европе уже идут работы по созданию независимых от американской SWIFT платежных систем и собственного европейского валютного фонда.

Николай ВИКТОРОВ
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