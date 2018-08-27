"Северный поток - 2" довел Меркель до электрического стула
Строительство нового газопровода из России в Европу встряхнуло геополитику. Реализация проекта "Северный поток – 2" очень беспокоит лидеров восточноевропейских стран, вызвала гнев президента США Дональда Трампа и усадила канцлера Германии Ангелу Меркель на "электрический стул", пишет Bloomberg в понедельник, 27 августа.
Издание напоминает, что новый трубопровод протяженностью 1 тыс. 230 километров будет транспортировать российский природный газ в государства – члены ЕС через Балтийское побережье ФРГ. Это удвоит пропускную способность существующего подводного маршрута – "Северного потока", который был запущен в 2011 году.
Так в чем же проблема, задаются вопросом авторы статьи.
Находящиеся между Россией и Германией страны получают транзитные пошлины за проходящий через их территории газ, в том числе Украина, Польша и Словакия. Именно их власти сейчас обеспокоены тем, что они потеряют доход, поскольку "СП-2" дает возможность РФ полностью обходить эти страны в момент политических трений.
Отмечается, что до "Северного потока" Россия направляла около двух третей своего экспорта в Европу через ГТС Украины, "с которой у нее были напряженные отношения после распада Советского Союза". Так, у "Газпрома" возник ценовой спор с Киевом, в итоге приведший к остановке транзита в течение 13 дней в 2009 году. С тех пор отношения между двумя странами ухудшились, "кульминацией чего стал украинский народный бунт, который изгнал пророссийского президента (Виктора Януковича)" и привел к потере Незалежной Крыма, считает издание.
"Северный поток" – это лишь часть десятилетних усилий российского газового монополиста по диверсификации вариантов экспорта в Европу. По мнению авторов Bloomberg, Москва ожидает роста европейского спроса на голубое топливо в связи с уходом ЕС от ядерной и угольной энергетики и сокращением добычи собственного газа.
Между тем в Европе некоторые называют "СП-2" геополитическим проектом, "не имеющим экономического оправдания". В Вашингтоне заявляют, что этот газопровод сделает американских союзников в Брюсселе "более восприимчивыми к принуждению со стороны Москвы и ее влиянию". Германию Трамп вообще назвал "пленницей" России и обещает конкурировать за европейский газовый рынок с РФ.
Однако конкуренция здесь очень сложна, пишет Bloomberg, указывая на тот факт, что поставки сжиженного газа из США слишком дорогие. Скорее, на американское топливо могут претендовать страны Латинской Америки или Азии, где более высокие, чем в Европе, цены. Впрочем, поставкам в азиатский регион может помешать торговая война Штатов с Китаем, предполагают авторы.
Германия же действительно очень сильно зависит от импорта газа, тем более что еще один источник – месторождения в Нидерландах – быстро иссякает. По данным издания, Россия поставила примерно 46% газа Германии и 59% нефти в 2017-м. Таким образом, Берлин тратит миллиарды на российскую энергетику. В прошлом году эта цифра составила почти $22 миллиарда.
В Кремле считают, что позиция Белого дома по "Северному потоку" мотивирована желанием Вашингтона продвигать "интересы своего бизнеса" для продажи американского сжиженного природного газа в Европу. Меркель же защищает "экономические аспекты" "СП-2", при этом требует сохранить транзит через Украину.
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