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"Северный поток - 2" рассорит Европу с США

Фото: GLOBAL LOOK press/Jens Buttner
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Строительство газопровода "Северный поток – 2" может послужить отправной точкой столкновения в трансатлантических отношениях. Об этом заявил глава МИД Латвии Эдгар Рикевичс в ходе своего выступления в рамках дискуссии о политике энергетики, организованной в Ставангере Мюнхенской конференцией по безопасности и Фондом разработки шельфовой зоны северных морей.

"Министр выразил обеспокоенность проектом "Северный поток – 2", который угрожает увеличить зависимость от одного доминирующего поставщика и маршрута доставки, что противоречит принципам Энергетического союза", – говорится в сообщении пресс-службы дипведомства.

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По мнению Рикевичса, единственным способом решения этих проблем на уровне Евросоюза является "поддержка диверсификации источников энергоснабжения и развитие внутреннего энергетического рынка ЕС".

"Более того, энергетика – это не только вопрос европейской безопасности, но и вопрос трансатлантических отношений. "Северный поток - 2" может стать одной из точек столкновения в трансатлантических отношениях", – подчеркнул министр.

Также он выразил удовлетворение тем, что Латвия и другие страны Балтии много сделали для интеграции в энергетический рынок ЕС, и их больше нельзя считать "энергетическими островами". Министр отметил, что Рига приложила значительные усилия, чтобы уменьшить зависимость от одного поставщика.

Во время председательства Латвии в ЕС началось создание Энергетического союза, и за эти годы была проделана значительная работа по улучшению внутреннего энергетического рынка ЕС и повышению энергетической безопасности, добавил Ринкевичс.

В Кремле 20 августа сообщили, что попытки остановить строительство газопровода "Северный поток – 2" нарушают все торговые правила и нормы ВТО.

Наталья КУРИПКО
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