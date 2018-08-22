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Москва и Берлин ополчились против Трампа

Ангела Меркель и Владимир Путин. Фото: GLOBAL LOOK press/Koch/Davids/Ropi
Своими действиями Вашингтон спровоцировал создание нового мощного союза в Европе

Недальновидная и агрессивная политика президента США по отношению к России и Европе приводит к созданию нового мощного союза, основой которого станут Германия и Россия. Европейские страны проамериканской направленности пугает подобная перспектива.

О том, что Дональд Трамп фактически вынуждает Берлин заключить новый пакт с Москвой, написала польская газета Rzeczpospolita. Варшава опасается того, что в условиях обострения конфликта между Германией и США ей будет все сложнее оставаться в стороне.

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"Нашей стране все сложнее будет сохранить нейтралитет в нарастающем конфликте между самым важным экономическим и политическим партнером в Евросоюзе – Германией и гарантом безопасности против России – Соединенными Штатами. Это именно политика американского президента в значительной степени толкает Ангелу Меркель в объятия Владимира Путина", – говорится в материале.

Доказательством тому служит острое желание Берлина как можно скорее реализовать проект газопровода "Северный поток – 2". Подобная политика ФРГ противоречит государственным интересам Польши, считают журналисты. Сотрудничество с Москвой в газовой сфере, по их мнению, обесценивает все те усилия по сдерживанию Кремля, которые европейские страны прилагали начиная с 2014 года.

"Она (Меркель) ставит под сомнение три года жесткой политики Германии в отношении Кремля, благодаря которым удалось сохранить санкции ЕС после аннексии Крыма. Это может оказаться решающим ударом по украинскому суверенитету", – пишет Rzeczpospolita (перевод статьи приводит сайт "ИноTV").

В минувший уикенд на встрече с Владимиром Путиным глава немецкого правительства обозначила, что для Германии значительно более эффективным партнером в решении миграционного кризиса может быть не ЕС, а Россия. Фактически канцлер, которая столько раз призывала другие страны во имя европейской солидарности принять беженцев, сама отбросила европейскую солидарность, когда дошло до энергетических интересов Кремля, сетуют авторы.

Начало строительства "Северного потока – 2" станет для Варшавы непростым испытанием. Все зависит от позиции, которую Польша займет в отношении санкций за участие в строительстве нового трубопровода, которые может ввести Америка против немецких компаний. Если Варшава поддержит Вашингтон, то это приведет к проблемам в отношениях с Берлином, и наоборот. Каждая ошибка может дорого стоить республике.

Поляки также отмечают, что европейская интеграция после Второй мировой войны стала возможна благодаря инициативе и поддержке Соединенных Штатов. Однако теперь именно Вашингтон может поставить крест на этом проекте и привести к расколу Старого Света. В действительности выход ЕС из-под влияния США только на руку странам по эту сторону Атлантики, но в Польше этого не видят.

Андрей ФИЛАТОВ
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