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США осталось решить всего один вопрос по санкциям против "Северного потока - 2"

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look
До часа X осталось около месяца

Американский пакет санкций против проекта "Северный поток – 2" практически готов и будет введен через несколько недель. Над документом работали Белый дом, Госдеп и Министерство торговли и департамента энергетики США.

Источники The Wall Street Journal из числа бывших и действующих американских чиновников рассказали, что авторы законопроекта пока не пришли к единому мнению по поводу одного пункта: будут ли санкции распространяться только на компании, участвующие в строительстве трубопровода в Балтийском море, или же они коснутся еще и банков, которые выделяют деньги на проект.

В прокладке труб "Северного потока – 2" помимо российского "Газпрома" также участвуют пять европейских компаний -  Royal Dutch Shell PLC, Wintershall AG, Uniper SE, OMVAG и Engie SA.

Издание отметило, что прокладку первого газопровода "Северный поток" Вашингтон также старался остановить, однако все его попытки провалились.

Тем не менее, возможные санкции США против "Северного потока – 2" похоже, вовсе не пугают Германию как одного из наиболее заинтересованных участников проекта. На встрече глав России и Германии Владимира Путина и Ангелы Меркель обе стороны пришли к согласию, что российский газопровод не имеет отношения к политике, он выгоден Германии с экономической точки зрения, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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