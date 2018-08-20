"Газпром" теряет клиента в Европе

Решение Молдавии обойтись без российского газа больно ударит по Украине

Кишинев придумал, как обхитрить "Газпром". Как сообщил министр экономики и инфраструктуры Молдавии Кирилл Габурич, правительство решило не вести сейчас переговоры с российской стороной о поставках газа после 2019 года. Но не потому, что у Республики есть реальные альтернативные пути обеспечения своих потребителей топливом. Просто Кишинев рассчитывает, что таким образом ему удастся сбить цену на газ.

Дело в том, что Молдавия заключила договор с Румынией о строительстве газопровода Кишинев – Унгены. Эта труба соединит газовые системы двух стран и позволит поставлять газ из Румынии в довольно большом объеме. Так что теоретически Молдавия сможет обойтись без прямого контракта с "Газпромом".

"Мы очень хотим, чтобы у нас как можно скорее стал доступен альтернативный газ. Тогда появится конкуренция, и все будут бороться за нас как клиента. И одни, и другие будут предлагать нам лучшие цены", – поделился надеждами Габурич в эфире местного телевидения. По его словам, это "развяжет руки" Кишиневу при обсуждении поставок из России. "Мы будем знать, как вести дальнейшие переговоры, чтобы получить наиболее выгодные условия", – приводит "Интерфакс" заявление министра.

Впрочем, вряд ли маневр молдавского кабмина окажется успешным. В настоящее время в Республику поступает российский газ транзитом через Украину. Сама же Украина частично получает российский газ реверсом через Румынию. Отношения "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" сейчас таковы, что Москва может вообще отказаться и от поставок голубого топлива Киеву, и от большей части транзита в Европу.

Как указал президент РФ Владимир Путин на встрече с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в субботу, 18 августа, транспортировка газа через ГТС Украины после запуска "Северного потока – 2" возможна, но только в том случае, если будет коммерчески оправдана. Однако если Молдавия откажется от прямых закупок газа у РФ, то отпадет один из последних европейских клиентов, которым удобнее и дешевле получать газ через Украину, а не через "Северный поток – 2" и Германию.

На этом фоне шантаж "сбросьте цену, а то не купим" с "Газпромом" никак не пройдет. Скорее, старшие европейские товарищи укажут Кишиневу, каким путем получать газ, чтобы не оставить Украину с носом.