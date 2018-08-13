"Газпром" заплатит $12 млрд за простой ГТС Украины

"Нафтогаз" уверяет, что отказ от сотрудничества с РФ будет не менее прибыльным, чем новые контракты

Российский концерн "Газпром" будет должен "Нафтогазу Украины" $12 млрд за отказ подписать новый транзитный договор. Об этом заявил коммерческий директор украинской компании Юрий Витренко.

Правда, он признал, что сначала все-таки придется дождаться соответствующего решения Стокгольмского арбитражного суда, а это возможно года через полтора после того, как нынешний контракт будет завершен.

"К тому времени уже точно будет понятно, есть ли транзит или нет после 2019 года, будет точно понятно, необходимо ли ускорить амортизацию украинской ГТС, необходимо ли начислять экономическое обесценивание ГТС", – пояснил Витренко в эфире телеканала "Прямой".

Как рассказал украинский чиновник, "Нафтогаз" еще в июле 2018 г. подал иск в арбитраж с требованием пересмотреть действующие тарифы на транзит российского газа в Европу. Сумма иска составила $11,58 млрд без учета процентов. В случае выигрыша Украина получит компенсацию за то, что вынужденный простой ее газотранспортной системы привел трубы в негодное состояние и стоимость ГТС упала.

Нарушение контрактов между "Газпромом" и "Нафтогазом" наблюдается с 2012 г., напоминает ТАСС. С конца 2015 г. Украина полностью отказалась от покупок "голубого топлива" у РФ и предпочла получать тот же российский газ реверсным путем из Европы. Россия, со своей стороны, сократила транзитную перекачку газа через территорию Незалежной.

Весной 2018 г. "Газпром" объявил о расторжении всех действующих соглашений с "Нафтогазом".