Украина рискует понести колоссальные потери из-за проекта

Вместо попыток остановить строительство российского газопровода в Европу Киев должен озаботиться другой проблемой – как использовать свои транзитные возможности. В противном случае страну ждут огромные финансовые потери, а также проблемы с обеспечением газа своих жителей.

Украинский эксперт в области экономики Виктор Скаршевский считает, что судьба "Северного потока – 2" ясна как божий день – трубе быть. Проект действительно экономически выгоден европейцам, в первую очередь немцам.

"Тут уже дискуссия должна идти не о том, будет или не будет строиться "Северный поток – 2", а надо вырабатывать стратегии, каким образом Украина может заполнить свой транзитный потенциал после запуска "Северного потока – 2", а также "Турецкого потока", – сказал Скаршевский в эфире телеканала "112 Украина".

Дискутировать есть о чем: запуск "Северного потока – 2" лишит Украину доходов от транзита газа в размере 2-3 млрд долларов. И это еще полбеды. Снижение объема транзита через украинскую ГТС приведет к тому, что в трубе понизится давление, а поскольку вся ГТС страны заточена под большие объемы перекачки, то это грозит остановкой газоснабжения внутреннего потребителя.

По словам эксперта, именно эти проблемы должны решать сейчас власти. Пока строится "СП – 2", можно было бы вложить деньги в развитие собственной газовой инфраструктуры, однако Киев об этом даже не думает.