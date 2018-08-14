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"Северному потоку – 2" нашли более дешевую замену

Фото: Zamir Usmanov/Russian Look
В США рассказали, какой проект способен оставить "русского медведя" без денег

Как бы европейцы тайно не мечтали о российском газопроводе, им стоит отказаться от него в пользу другого, чтобы лишить Россию средств и влияния на политику Евросоюза. Об этом заявил член американского Конгресса Девин Нуньес.

Конгрессмен уверен, что "Северный поток – 2" вполне можно заменить Трансадриатическим газопроводом, который будет пролегать между Азербайджаном и Италией. Это единственный вариант, который способен снизить зависимость Европы от голубого топлива из России.

"С постройкой Трансадриатического газопровода появится еще один источник газа для Европы. Это обстоятельство снизит зависимость европейских стран от российского газа", – цитирует Нуньеса Washington Examiner.

Единственное, что может помешать строительству европейского конкурента – российская пропаганда. Американский политик заявил, что Москва ведет в Италии настоящую информационную войну против Трансадриатического газопровода, пытаясь сорвать его строительство. По оценке Вашингтона, стоимость проекта составляет около 5 млрд долларов, пишет телеканал "360". "Северный поток – 2" оценивается приблизительно в 10 млрд долларов.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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