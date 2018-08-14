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Россия дала согласие на строительство "Северного потока - 2"

Фото: GLOBAL LOOK press/Norbert Fellechner
Осталось дождаться лишь разрешения властей Дании

Москва разрешила оператору проекта газопровода "Северный поток – 2" компании Nord Stream 2 AG начать укладку его подводного участка в территориальном море России.

"Разрешение было выдано Федеральной службой по надзору в сфере природопользования РФ (Росприроднадзор) в соответствии с установленной процедурой. Его действие распространяется на участок газопровода длиной около 114 км, проходящий по дну российского территориального моря", – говорится в сообщении компании, распространенном во вторник, 14 августа.

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Отмечается, что работы по практической реализации "СП-2" начнутся уже в ближайшее время с учетом природоохранных аспектов в соответствии с заключением государственной экологической экспертизы и решением о предоставлении водного объекта в пользование.

В начале июня текущего года Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ дало "добро" на строительство "Северного потока – 2" в России. Таким образом, на сегодня получены все разрешения на укладку газопровода по территории нашей страны. Это означает, что реализация данного проекта идет по графику.

По словам директора Nord Stream 2 AG Хеннинга Коте, для эффективной и своевременной работы "СП-2" компания продолжит сотрудничать с вовлеченными в строительство газопровода странами.

В настоящее время получены полные комплекты разрешений на прокладку труб в Германии, Финляндии и Швеции. Молчит пока правительство Дании. Однако в конце прошлой недели стало известно, что, устав ждать положительного результата из Копенгагена, компания-оператор подала заявку на альтернативный маршрут, который пройдет не в датских территориальных водах.

Также сегодня пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что одной из тем встречи Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель 18 августа в Берлине станет как раз реализация "СП-2".

Наталья КУРИПКО
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