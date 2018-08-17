Газопровод спокойно можно строить до самой Чехии

Власти Бранденбурга дали добро на укладку трубы Eugal (сухопутного продолжения проекта "Северный поток – 2") по территории своих земель. Об этом сообщила пресс-служба немецкой компании Gascade Gastransport, текст заявления которой опубликован на ее официальном сайте в пятницу, 17 августа.

"Участок Eugal, который проходит через Бранденбург, получил 17 августа 2018 г. разрешение компетентного органа. Земельное управление по добыче, геологии и сырью (LBGR), базирующееся в Коттбусе, передало решение Gascade Gastransport GmbH", – говорится в сообщении.

"Это создает решающую правовую предпосылку для реализации инфраструктурного проекта Eugal в Бранденбурге", – отмечается в тексте.



Протяженность участка трубы в этой федеральной земле Германии составляет 272 километра. Gascade подчеркивает, что теперь может приступить к строительству проекта.

"Мы рады, что смогли получить решение об утверждении плана в течение столь короткого времени. Это важная веха в проекте, и теперь стало ясно, что дорога для строительства свободна", – сказал генеральный директор компании Кристоф фон дем Буше.

Проект газопровода Eugal (Europäische Gasanbindungsleitung) предполагает строительство газопровода протяженностью около 485 км от Балтийского моря через Мекленбург – Переднюю Померанию и Бранденбург до южной части Чехии.

Подготовка к укладке труб в Бранденбурге уже ведется, основные работы должны начаться через пару недель. Ожидается, что строительство трассы, состоящей из двух нитей, завершится в конце 2020 года.

Самый длинный участок газопровода Eugal именно бранденбургский.

Случайным, вероятно, образом так совпало, что сегодняшнее разрешение поступило аккурат накануне встречи президента РФ Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель в Берлине 18 августа. Сообщалось, что руководители обеих стран будут обсуждать в числе иных тем и реализацию "Северного потока – 2".



Напомним, в Балтийском море укладка труб для данного международного коммерческого проекта стартовала в июле нынешнего года.