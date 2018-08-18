Немцы отказались подчиняться США

В ФРГ не намерены отказываться от российского газопровода из-за угроз Белого дома

Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес утверждает, что Берлин не будет отказываться от "Северного потока – 2" только из-за желания Вашингтона.

"Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших договоренностей в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться", – цитирует Налес РИА "Новости".

При этом глава СДПГ подчеркнула, что Германия никак не впадет в газовую зависимость от России, чего так опасаются в США.

Вашингтон выступает против строительства "Северного потока - 2" в Европу и пригрозил странам, участвующим в строительстве, жесткими санкциями.