Немцы отказались подчиняться США

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Глава Социал-демократической партии Германии Андреа Налес утверждает, что Берлин не будет отказываться от "Северного потока – 2" только из-за желания Вашингтона.
"Мы не можем позволить того, чтобы нас отговаривали от наших договоренностей в сфере энергетической политики только потому, что американский президент не может с этим смириться", – цитирует Налес РИА "Новости".
При этом глава СДПГ подчеркнула, что Германия никак не впадет в газовую зависимость от России, чего так опасаются в США.
Вашингтон выступает против строительства "Северного потока - 2" в Европу и пригрозил странам, участвующим в строительстве, жесткими санкциями.
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