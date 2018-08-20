Названы последствия американских санкций против проекта

Американское правительство собирается ввести новый пакет мер, направленных против компаний, участвующих в строительстве трубопровода в Балтийском море. Независимый эксперт в области энергетики Николай Хренков рассказал, какие риски несут в себе эти санкции. Он уверен, что они смогут лишь затормозить проект.

Во многом развитие ситуации будет зависеть как от позиции стран Евросоюза, так и от самих компаний, считает политолог. По его мнению, они не захотят отказаться от сотрудничества с Россией в пользу США.

"Здесь очень важна позиция ЕС – как он себя поведет? Если окажут поддержку своим компаниям, участвующим в этом проекте, <…> то это создаст некий заслон американским действиям. Если ЕС такой поддержки не окажет, будет труднее. Второй момент – позиция самих компаний. Сотрудничество с Россией для них значимо не менее, а может быть, и более, чем сотрудничество с США", – прокомментировал он новую инициативу США в эфире радио Sputnik, пишет РИА "Новости".

По его мнению, страны ЕС будут прилагать усилия, чтобы "противодействовать через европейские структуры, через национальные правительства". Он напомнил, что ранее они уже создавали "заслон американским действиям", поддержав компании, против которых были объявлены санкции в связи с сотрудничеством с Ираном.

"Поэтому санкции, если они будут приняты, сыграют, конечно, свою негативную роль, но остановить проект они вряд ли смогут. Это главное", – подчеркнул эксперт.

Напомним, ранее стало известно, что в ближайшие несколько недель США могут объявить о санкциях против участвующих в проекте "Северный поток – 2" компаний.