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Украинский дипломат "отправил" ГТС на свалку

Фото: GLOBAL LOOK press
Советское наследие оказалось "белым слоном"

Газотранспортная система разорит Украину, если Киев по-прежнему будет настаивать на сохранении транзита топлива из России в Европу. Такое мнение высказал украинский дипломат Василий Филипчук.

Он напомнил, что обслуживание трубы стоит значительных денег. За счет большого объема газа, который Россия транспортировала через территорию Незалежной в Европу, ГТС приносила прибыль. Но как только объем сократится, он не окупит даже содержание ГТС в рабочем состоянии. А в том, что прежних масштабов перекачки больше не будет, никто не сомневается, ведь у России появилась масса альтернативных путей.

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"Как вы себе представляете, что при нынешних отношениях Россия будет гарантировать нам определенный объем газа, который они прокачивают? Смотрите, с турками договорились, построили "Южный поток". "Северный поток – 2" уже фактически тоже состоялся", – отметил Филипчук в эфире NewsOne. "Мы, рано или поздно, дойдем до ситуации, когда Украина будет выброшена как ключевой стратегический канал поставки российского газа в Европу", – констатировал дипломат.

Он предложил здраво взглянуть на будущее: совсем скоро ГТС Украины станет просто памятником советской эпохи. Доставшаяся в наследство от СССР сеть труб в свое время хорошо выручала Киев, приносив по $4-5 млрд прибыли. Но что было, то прошло. Скоро ГТС Украины будет загружена на 10-15% от своей мощности – и это в лучшем случае, указывает дипломат.

"Вообще возникнет вопрос, стоит ли ее содержать или проще порезать на металлолом и отправить тем же туркам, чтобы они его переработали", – отметил Филипчук.

В субботу, 18 августа, президент РФ Владимир Путин, открывая переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Берлине, подтвердил, что РФ готова гарантировать сохранение части объема поставок газа в Европу через Украину и после запуска "Северного потока – 2", если такой договор будет экономически целесообразен.

Николай ВИКТОРОВ
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