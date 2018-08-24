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США навязывают Украине альтернативный газ вместо российского

Фото: GLOBAL LOOK press/Jan Koller
продолжениеНа ниточке: судьба Порошенко зависит от Москвы
Вашингтон подозревает, что Москва в будущем существенно сократит транзит голубого топлива через Незалежную

Киеву необходимо уже сейчас искать альтернативные источники получения газа, чтобы перестать зависеть от России. К таким шагам своих младших партнеров призвал сегодня советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон, выступая на брифинге в Киеве, где отмечается День независимости Украины.

"Один из вопросов, о котором говорил (президент Дональд) Трамп по поводу "Северного потока", – это не только экономическая важность, когда есть такая зависимость от поставок российских энергоресурсов, а стратегическая – то, что связано с монополией поставщика критически важных энергоресурсов", – цитирует американца RT.

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По его словам, хозяин Белого дома выражает обеспокоенность тем фактом, что Европа "добровольно привязывает себя к российским энергопоставщикам".

Чтобы Киеву и Брюсселю решить этот вопрос, необходимо искать "другие источники и ресурсы природного газа", считает Болтон.

"На Украине есть ресурсы в тех объемах, которых приблизительно хватит на обеспечение потребностей. А может, и американские компании увидят привлекательные перспективы бурения", – отметил он.

Болтон уверен, что если проект "Северный поток – 2" будет реализован, то "Украина останется в ситуации риска", потому что "Россия, даже если обязуется, не будет поставлять достаточные объемы газа", пишет "Интерфакс".

Ранее в пятницу в ходе своего рабочего визита в Тбилиси канцлер ФРГ Ангела Меркель подчеркнула, что Незалежная останется страной-транзитером российского газа и после строительства "СП-2".

Напомним, еще в довоенном 2010 г. Киев выдал лицензии на разведку сланцевого газа на Украине для ExxonMobil и Shell. Через два года победителями конкурса по разработке Юзовской (Донецкая область) и Олесской (Львовская область) газовых площадей стали Shell и Chevron соответственно. Планировалось, что промышленная добыча на этих участках начнется в 2018-2019 годах. Однако в связи с вооруженным конфликтом в Донбассе компания Chevron в 2014-м вышла из проекта по добыче сланцевого газа. Перспективы проекта Shell пока тоже туманны.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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