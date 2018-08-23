"Северный поток-2" оказался экономически невыгодным

Европе указали на бессмысленность новой газовой трубы

Проект "Северный поток – 2" не нужен Евросоюзу. Мало того, что он противоречит третьему энергопакету ЕС и провозглашенной стратегии диверсификации источников газа, так и экономических выгод европейцам он не несет. Об этом говорится в статье Financial Times.

Издание пишет, что строительство газопровода обойдется в $21 миллиард. Но свяжет труба только Россию и Германию. И только Берлин имеет коммерческий интерес в поставках газа по "Северному потоку – 2". При этом Польша и в первую очередь Украина понесут значительные убытки. Другие потребители в Европе останутся столь же зависимы от российского монополиста, что и раньше.

На этом основании британское издание настаивает: одних американских санкций против российского проекта недостаточно. Европа должна тоже воспротивиться строительству "Северного потока – 2". Пусть Германия и поддерживает проект, но в ЕС много других стран, которые общими усилиями смогут заблокировать строительство газопровода.

Между тем накануне президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции после переговоров с финским коллегой Саули Ниинистё напомнил, что объем потребления газа в Европе повышается, собственная добыча снижается. На этом фоне "Газпром" только за текущий год увеличил поставки топлива в ЕС на 13%. Поэтому "Северный поток – 2" нужен, чтобы обеспечить европейцев стабильными поставками газа в достаточном объеме.