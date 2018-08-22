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НАТО подбирается к границам России

Саули Ниинисте и Владимир Путин. Фото: Kremlin.ru
Москва вынуждена реагировать на действия Запада

Североатлантический альянс приближает свою инфраструктуру к российским границам и тем самым вызывает ответные действия Москвы. Злободневный вопрос отношений России и блока НАТО стал одним из центральных на сегодняшней встрече Владимира Путина с финским коллегой Саули Ниинистё.

Российский лидер упомянул комплексы ПРО в Восточной Европе, которые, по словам президента, можно использовать для пусков ракет средней дальности. В настоящий момент "Иджис" развернуты в Румынии. До 2020 г. отложено строительство комплекса ПРО в Польше, который должен быть связан с американской узколучевой радарной системой наведения и распознавания на холмах Брды в Чехии.

В противоракетную систему также входят радиолокационная база США в Турции и четыре американских корабля, оснащенные "Иджис", базирующиеся у берегов Испании.

Фото: flickr.com/U.S. Missile Defense AgencyДалеко не новый проект системы ПРО заморозил предыдущий президент Барак Обама, но после событий 2014 г. работы возобновились и вызывают резкий протест в Москве.

"Конечно, мы должны смотреть, что там происходит, укреплять нашу инфраструктуру. Мы должны реагировать на то, что у наших границ в непосредственной близости появляются элементы американской системы ПРО", – цитирует Владимира Путина РИА "Новости".

В ответ на предложение президента Финляндии снизить напряженность между Россией и альянсом Владимир Путин сказал, что Россия готова обсуждать те же полеты боевых самолетов с НАТО. Но альянс отказывается, что является неконструктивной позицией.

Стоит отметить, что сегодняшние власти Финляндии занимают относительно нейтральную позицию между НАТО и Россией, в то время как большинство европейских государств ополчились против РФ, "поддакивая" США. В той же Чехии по случаю годовщины ввода войск Варшавского договора в Чехословакию устроили целую истерию на улицах Праги с плакатами "озверевших" советских солдат и агрессивных русских. Между тем прошло полвека, и до Чехии России уже давно нет никакого дела. Но Москва в глазах многих чехов по-прежнему виновата.

Александр ИЛЬИН
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