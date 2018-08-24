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Армия США проигрывает российской

Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Defence Ministry
Но лишь на территории Центральной и Восточной Европы

Российская армия превосходит силы Пентагона в ключевых сферах. И авиации США, на которые привыкли рассчитывать в Вашингтоне, будет явно недостаточно, чтобы доминировать над русскими, у которых есть крайне эффективные "Искандер-М", боеспособные сухопутные войска и средства кибервойны.

К такому выводу пришла старший научный сотрудник Центра стратегических и международных исследований Лайза Сэмп, ее слова приводит The National Interest.

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По мнению американского аналитика, Россия уже давно не "колосс на глиняных ногах". Армия РФ опережает американскую в области сдерживающей защитной сферы, так называемой концепции A2/AD, которую обеcпечивают дальнобойные ракетные системы.

У США таких нет, хотя во времена холодной войны американцы держали в Европе "Грифоны" средней дальности. Но после договора об РСМД их пришлось уничтожить, аналогичным образом поступили Советы со своими "Пионерами".

Фото: GLOBAL LOOK press/Pravda KomsomolskayaНо сейчас у России есть "Искандеры", которые простреливают из Калининграда пол-Европы. Некоторые американские венные эксперты даже уверяют, что реальная дальность этих ракет не 500, а 2 тыс. км, правда подтверждения этой информации нет.

Как заявил бывший глава европейского командования США Филипп Брилдав, у Пентагона не хватит сил авиации, чтобы нейтрализовать российский комплексы. Для этого неизбежно понадобятся аналогичные системы и сухопутные силы. И в этом отношении русские преуспели больше.

В США давно отмечают успешную модернизацию сухопутной армии России. В частности, об этом говорила бывший заместитель помощника министра обороны США Эвелин Фаркас. Российская армия стала более мобильной, части более самодостаточными и "живучими", улучшилось взаимодействие между родами войск. С другой стороны, Россия грамотно наращивает запасы крылатых ракет и обновляет парк зенитно-ракетных комплексов, что, безусловно, станет большой проблемой для США.

В результате в Европе Пентагон проигрывает России по всем фронтам. Что касается мирового масштаба, то тут преимущество США очевидно. "В этом плане с американцами мог соперничать только СССР", – подводит итог Сэмп.

Александр ИЛЬИН
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