США готовят аэродром "подскока" к России
Пентагон инвестирует $40 млн в авиабазу ВВС США в Румынии, чтобы аэродром мог принять больше самолетов и вооружений.
Как сообщает Defense One, на базе модернизируют взлетные полосы и построят дополнительные помещения для хранения топлива и бомб с ракетами.
Все это позволит американцам создать идеальный плацдарм для контролирования западной части Украины и практически всей Молдавии, если на этих территориях столкнутся интересы России и НАТО. И если Ивано-Франковск вряд ли когда-либо Москве понадобится, то тлеющий конфликт в Приднестровье вполне может спровоцировать боевые действия на территории Молдавии, что может привести к вмешательству войск НАТО и России.
После 1991 г. НАТО поспешила обзавестись аэродромами в бывших республиках СССР, которые изначально строила Москва в своих интересах. Но после развала блока стран Варшавского договора американцам досталось все "готовенькое", и Молдавия не стала исключением.
71-база ВВС США находится в небольшом городе Кымпия-Турзи примерно в 150 км от границы с Украиной и в 300 км от Молдовы. Сейчас на ней базируются 12 истребителей F-15 C/D c дальностью полета до 2 тыс. км, а с тремя подвесными и конформными топливными баками – вообще до 5 тыс. 750 километров. Истребитель, который планируется вооружить высокоточными ядерными бомбами В-61-12, теоретически может нанести удар по России, не говоря уже о Беларуси и Прибалтике. Также на базе есть штурмовики А-10 Thunderbolt, но этого в Пентагоне посчитали недостаточным. По данным Defense One, на базе строят ангары для американских ударных беспилотников MQ-9 Reaper и других самолетов. Завершить все работы планируется летом будущего года. Как ожидаемо объявили в Пентагоне, модернизация базы проводится в целях "сдерживания агрессии России".
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