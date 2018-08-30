Разведчик НАТО начал сажать гражданские лайнеры

Боевой самолет сбил с курса десятки самолетов

Воздушный разведчик НАТО, шпионивший вблизи Владивостока, сбил с курса сразу несколько гражданских авиалайнеров. Самолетам пришлось экстренно снижаться и менять маршруты. Самое интересное, что аналогичный инцидент произошел несколько дней назад и также спровоцировал переполох на авиалиниях. Однако похоже, что альянсу до этого нет никакого дела.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли, утром 30 августа неопознанный самолет с кодом радиолокационного ответчика одной из стран НАТО хаотично пересек полтора десятка воздушных трасс. Чтобы избежать столкновения, пилоты гражданских судов были вынуждены изменить маршруты.

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Ряд экспертов связывают полеты разведчиков с предстоящими российскими учениями "Восток-2018", которые станут самыми масштабными с 1981 года. По предварительным данным, в них примут участие порядка 300 тысяч человек, в том числе военнослужащие Китая и Монголии. И судя по всему, США собирают данные о маневрах, которые во многом будут характеризовать поведение армии РФ в потенциальном конфликте.

Какой именно самолет шпионил в нейтральных водах Владивостока, не сообщается, но теоретически это мог быть "Боинг OC-135B", ранее неоднократно летавший в данном регионе. Более того, самолет неоднократно выполнял наблюдательные полеты в рамках Договора по открытому небу, а 27 июля 2016 г. даже совершил вынужденную посадку в Хабаровске, когда летчики обнаружили, что не убралась одна из стоек шасси.