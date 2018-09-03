Латвия нацелила самоходки на Россию

Опасное оружие появится в 50 км от границ РФ

На фоне постоянно ухудшающихся отношений России и стран блока НАТО Латвия продвинула свою тяжелую артиллерию ближе к границам РФ, видимо, чтобы пораньше встретить российские танки. Речь идет о восьми американских самоходках М109 "Паладин" 155-миллиметрового калибра, которые Национальные вооруженные силы Латвии (НВС) закупили у Австрии.

Как пишет портал mixnews.lv со ссылкой на командующего НВС Леонида Калниньша, САУ разместят на Лузнавской военной базе примерно в полусотне километров от российской границы. Остальная военная техника останется на Адажской военной базе недалеко от Риги. Кроме того, латыши планируют "разбросать" по стране бронемашины Spartan, закупка которых у Великобритании еще продолжается. Но наибольшее беспокойство у российского командования вызывает именно база в Лузнаве, открытая 31 мая этого года.

"Паладины", несмотря на то что разрабатывались в 1960-х гг. и на данный момент являются самыми медленными машинами в американской армии, достаточно грозное оружие и примерно соответствуют российским "Мста". Уже другой вопрос, что в ВС РФ ждут новую "Коалицию", но и американцы готовят ответ – модернизированную М109A7, которая станет гораздо шустрее, а по дальнобойности сравняется с "Коалицией" (70 километров).

Правда, пока их нет даже в Америке, не говоря уже о Латвии. Прибалтийская страна покупает старые американские образцы, уже послужившие в Европе. Так, у Австрии латыши планируют закупить 47 единиц боевой техники, но понадобится она скорее для того, чтобы принимать полноценное участие в операциях НАТО. Оказать серьезное сопротивление России эта техника не сможет, однако вступит в бой, и в этом ее основная задача. После присоединения Крыма к России многие политики в Прибалтике всерьез опасаются, что Москва может пойти и дальше в вопросе "воссоединения" бывших советских республик, однако в Кремле называют подобные предположения чистым безумием.





