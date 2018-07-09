Россия ударит по Польше и Литве
Россия может начать военный конфликт на границе Польши и Литвы, чтобы отрезать НАТО от стран Приблалтики, которые входят в сферу интересов Москвы. Об этом написал бывший командующий подразделениями армии США в Европе Бен Ходжес в своем докладе, – передает Defense One. Речь идет о так называемом Сувалкском коридоре длиной около 64 км, взяв под контроль который Москва действительно отрезает Польшу от Литвы, Латвии и Эстонии, которые окажутся в российском тылу.
По словам Ходжеса, если российские войска установят контроль над этим коридором, они эффективно воспрепятствуют сухопутному передвижению подкреплений союзников через Польшу. Вместе с тем он признает, что России будет нелегко решиться на подобную операцию, так как силы НАТО существенно превосходят российские.
Сувалкский коридор давно нервирует военачальников НАТО, как и ОТРК "Искандер" в Калининградской области. Генералы альянса уже подсчитали, что у них будет только пара дней для того чтобы укрепить польско-литовскую границу. В противном случае русские превратят его в неприступную линию обороны. В Литве даже созданы специальные подразделения. В любой момент они готовы выдвинуться и в течение нескольких часов не допустить закрытия заветного участка границы. Но смогут ли они совладать с российским спецназом? Это уже другой вопрос.
В США опасаются, что Россия может прибегнуть к тактике гибридной войны и возьмет под контроль Сувалкский коридор под предлогом "угнетения русских" в Прибалтике или возможной атаки НАТО Калининграда.
Разумеется в России на подобные высказывания крутят пальцем у виска. В Москве неоднократно заявляли, что меньше всего на свете хотят превращать Восточную Европу и Прибалтику в арену военного противостояния. А нападать на мощный Североатлантический альянс может только безумец.
Тем не менее, в Прибалтике США уже развернули смешанные батальоны НАТО и укрепляют военную группировку своих вооруженных сил в Польше, периодически проводя учения. В ответ учения проводит и Россия, самыми крупными из которых в последнее время стали "Запад 2017".
В времена Холодной войны самым "взрывоопасным" считался Фульдский коридор на границе ГДР и ФРГ. Предполагалось, что там произойдет крупнейшее танковое сражение между странами НАТО с одной стороны, и государствами Варшавского договора с другой. Но с началом Холодной войны-2 этим участком стал Сувалкский коридор.
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