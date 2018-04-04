Военные США пропишутся в Прибалтике

Вдобавок латышам, эстонцам и литовцам дадут $170 млн военной помощи

Соединенные Штаты отправят в Прибалтику еще больше солдат. Таким образом НАТО еще больше укрепит свой самый восточный рубеж в Европе для сдерживания Москвы.

Об этом заявил Дональд Трамп – слова президента прописаны в опубликованной Декларации безопасности США и стран Балтии. Кроме того, главам прибалтийских стран, которых во вторник принимал Трамп, удалось выпросить у Вашингтона $170 млн военной помощи. Теперь Пентагон будет помогать с оружием не только Украине и Грузии, но и Прибалтике.

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В беседе с эстонским президентом Керсти Кальюлайд Трамп подчеркнул, что "никто не был более суров по отношению к России, чем он", чем сильно порадовал главу прибалтийского государства.

Шаги Вашингтона уже раскритиковали в Москве. Член Совета Федерации Франц Клинцевич назвал их недружественными и добавил, что "совершенно непонятно, зачем такая помощь нужна самим этим странам, которые буквально задыхаются от своих внутренних проблем".

Сейчас в Прибалтике дислоцируются смешанные батальоны НАТО, примерно 4,6 тысячи человек. Кроме того, альянс прорабатывает максимально быструю переброску сил на границу с Россией. Регулярно американские военные вместе с тяжелой бронетехникой наведываются в страны Прибалтики для участия в совместных учениях. Эту группировку трудно сравнивать с той, которая располагалась в ФРГ во время холодной войны, но похоже, что Трамп поставил цель вернуть те самые "старые добрые времена".