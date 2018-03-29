В Вашингтоне ждут атаку русских в любой момент

В Пентагоне разрабатывает план переброски 30 тысяч военных в Европу на случай "ползучей аннексии" со стороны России. Маневры должны занять не более 30 дней. Европейскую группировку НАТО усилят дополнительные корабли и самолеты.

Как пишет The Wall Street Journal, на случай нападения Москвы "русского медведя" встретят 30 батальонов, 30 истребительных эскадрилий и 30 военно-морских кораблей в акватории Балтийского моря. Укрепление боеготовности союзников перед лицом возрождающей "российской угрозы " – теперь один из приоритетов главы Пентагона Джеймса Мэттиса. Конечно, генерал помнит и о других временах, когда в разгар холодной войны США рассматривали переброску сразу десяти американских дивизий за десять дней. Это 200 тысяч военных. Теперь же Пентагон делает ставку на мобилизацию европейских союзников, но, по мнению военных экспертов, она довольно рискованная. Германия уже давно не располагает сильной армией, какая у нее была в 30-40-х гг. прошлого века. Да и вряд ли немцы, французы и итальянцы всерьез думают о войне с Россией. Равно как и в Москве считают полнейшей дикостью идти в атаку на Старый Свет.

Более вероятным западные аналитики считают аннексию Польши и Прибалтики – стран, когда-то входивших в состав Российской империи. Неслучайно в прошлом году НАТО разместило у российских границ смешанные батальоны – 4,6 тысячи человек. Кроме того, у альянса есть 5 тысяч военных в составе передовых сил. Они должны вступить в боевые действия в течение десяти дней.





Однако в сегодняшних реалиях аннексия Прибалтики и Польши Россией выглядит настоящим безумием. У Москвы огромное количество проблем, включая внутренние экономические и внешнеполитические, – Сирия, ситуация на юго-востоке Украины. Поход на Запад был бы настоящим самоубийством.

Тем не менее в США с ужасом представляют, как русские пойдут в атаку в тот момент, когда 82-я воздушно-десантная дивизия из Форт-Брэгга находится в Юго-Восточной Азии и не сможет быстро помочь союзникам.

В Пентагоне, скорее всего, понимают, что Россия вряд ли сунется в Европу, по крайней мере в ближайшее время. Однако после того, как страны, по сути, объявили друг другу новую холодную войну, остановить процесс наращивания сил уже непросто.

Теперь американцы займутся тем, что превратят Европу в одну большую базу. Это касается и аэродромов, на которых будут садиться F-35, это и дороги, по которым будет передвигаться бронетехника. В среду чиновники Европейского союза уже выступили с инициативой модернизировать ключевые военно-транспортные пути. Отдельно стоит отметить авибазу "Рамштайн" в Германии, куда можно перебросить любые самолеты США, включая В-52 и В-2 Spirit.

Тем не менее, как отмечают эксперты, у Пентагона есть чем заняться в Европе. Проблемы с боеготовностью есть у каждой армии Старого Света. Некоторые малочисленные, другие не способны разворачиваться на территории других стран. Теперь генерал Мэттис постарается собрать европейцев в единый кулак.