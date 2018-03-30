На перехват вылетают истребители

Самолеты НАТО значительно усилили разведку у российских границ. По данным Минобороны, опубликованным в газете "Красная звезда", за минувшую неделю "воздушные шпионы" альянса кружили вблизи России 23 раза. При этом шесть раз российским пилотам пришлось поднимать в небо истребители для перехвата и сопровождения.

Нарушений воздушной границы допущено не было, все летчики действовали в рамках международных правил, однако настораживает динамика. Так, на прошлой неделе разведчики НАТО приближались к российским границам 16 раз, и был только один вылет с последующим сопровождением шпиона.

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Активность разведчиков НАТО объясняется резким ухудшением отношений Запада и России и новым витком холодной войны. Ее точкой отcчета можно считать высылку российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Американцы пристально следят за перемещениями российских войск, и больше всего США беспокоит активность русских в Калининградской и Ленинградской областях. А также в Крыму, где Россия создала самодостаточную военную группировку с подразделениями ПРО, авиацией и береговыми ракетными комплексами.

В начале марта южное побережье Крыма облетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B. По данным СМИ, в течение нескольких часов он кружил вблизи Севастополя, а затем устремился к побережью Краснодарского края, почти долетев до Сочи. Вылетел БПЛА, как обычно, с итальянской авиабазы "Сигонелла" на острове Сицилия.





Примерно в то же время американский разведывательный самолет RC-135W вылетел с британского аэродрома "Милденхолл" и благополучно полетал вдоль границ Калининградской области, где расположены российские "Искандеры".

Попала в СМИ информация о другом американском разведчике. Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II также покружил возле Крыма, вылетев с базы на острове Крит, а затем благополучно вернулся обратно.

Ряд экспертов полагает, что это такой способ давления на Россию. Но скорее всего, американцы просто следят за российскими военными, чтобы распознать подготовку к наступлению или пуску ракет. К слову, последнее можно сделать так быстро, что никакие шпионы не помогут.

Российские военные давно привыкли к таким полетам и не видят в них ничего из ряда вон выходящего. Сообщения в СМИ носят в большей степени политический оттенок, летчики обеих сторон прекрасно понимают друг друга и не нарушают правил, так как отлично знают, что за этим может последовать.

При этом стоит добавить, что современная аппаратура, которая сегодня стоит на американских самолетах и беспилотниках-разведчиках, действует на сотни километров в глубине территорий противника. Нарушать границу совершенно необязательно.

После того как Польша и Прибалтика вошли в НАТО, слежка за Калининградской и Ленинградской областями перестала быть проблемой вообще. Примерно так же обстоят дела и с Крымом – самолеты и БПЛА просто кружат над нейтральной территорией и собирают данные.