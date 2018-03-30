Политика

Арест Савченко

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Воздушные шпионы обложили Россию со всех сторон

Фото: flickr.com/Robert Sullivan
На перехват вылетают истребители

Самолеты НАТО значительно усилили разведку у российских границ. По данным Минобороны, опубликованным в газете "Красная звезда", за минувшую неделю "воздушные шпионы" альянса кружили вблизи России 23 раза. При этом шесть раз российским пилотам пришлось поднимать в небо истребители для перехвата и сопровождения.

Нарушений воздушной границы допущено не было, все летчики действовали в рамках международных правил, однако настораживает динамика. Так, на прошлой неделе разведчики НАТО приближались к российским границам 16 раз, и был только один вылет с последующим сопровождением шпиона.

По теме

Активность разведчиков НАТО объясняется резким ухудшением отношений Запада и России и новым витком холодной войны. Ее точкой отcчета можно считать высылку российских дипломатов из-за "дела Скрипаля". Американцы пристально следят за перемещениями российских войск, и больше всего США беспокоит активность русских в Калининградской и Ленинградской областях. А также в Крыму, где Россия создала самодостаточную военную группировку с подразделениями ПРО, авиацией и береговыми ракетными комплексами.

В начале марта южное побережье Крыма облетел стратегический беспилотник ВВС США RQ-4B. По данным СМИ, в течение нескольких часов он кружил вблизи Севастополя, а затем устремился к побережью Краснодарского края, почти долетев до Сочи. Вылетел БПЛА, как обычно, с итальянской авиабазы "Сигонелла" на острове Сицилия.

Фото: flickr.com/Jack Snell

Примерно в то же время американский разведывательный самолет RC-135W вылетел с британского аэродрома "Милденхолл" и благополучно полетал вдоль границ Калининградской области, где расположены российские "Искандеры".

Попала в СМИ информация о другом американском разведчике. Самолет радиоэлектронной разведки большого радиуса действия EP-3E Aries II также покружил возле Крыма, вылетев с базы на острове Крит, а затем благополучно вернулся обратно.

Ряд экспертов полагает, что это такой способ давления на Россию. Но скорее всего, американцы просто следят за российскими военными, чтобы распознать подготовку к наступлению или пуску ракет. К слову, последнее можно сделать так быстро, что никакие шпионы не помогут.

Российские военные давно привыкли к таким полетам и не видят в них ничего из ряда вон выходящего. Сообщения в СМИ носят в большей степени политический оттенок, летчики обеих сторон прекрасно понимают друг друга и не нарушают правил, так как отлично знают, что за этим может последовать.

При этом стоит добавить, что современная аппаратура, которая сегодня стоит на американских самолетах и беспилотниках-разведчиках, действует на сотни километров в глубине территорий противника. Нарушать границу совершенно необязательно.

После того как Польша и Прибалтика вошли в НАТО, слежка за Калининградской и Ленинградской областями перестала быть проблемой вообще. Примерно так же обстоят дела и с Крымом – самолеты и БПЛА просто кружат над нейтральной территорией и собирают данные.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Британия теряет лицо в споре с Россией

Экономисты рассказали о последствиях угроз Лондона относительно российских евробондов

США лишат Россию главного источника существования

Тучи над отечественной нефтяной промышленностью сгущаются не на шутку

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей