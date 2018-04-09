Литовцы дадут отпор русским танкам

Украинцы и американцы научат прибалтов воевать с Россией

В Литве начались учения противотанковых подразделений НАТО "Охотник-2018". А охотиться военные альянса будут на условные российские танки, вероломно прорвавшие оборону небольшой прибалтийской республики. На помощь им тут же придут семь стран НАТО, которые бок о бок с литовцами выдержат оборону и дадут неравный бой "захватчикам".

Как сообщили в Минобороны Литвы, военные альянса проведут боевые стрельбы, отработают приемы управления огнем и маневрирования. А также изучат тактику танковых частей вероятного противника, заслушав экспертов из Украины и США.

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Кстати, впервые литовцы отрабатывают в рамках "Охотника" вызов воздушной поддержки, которую обеспечивают ВВС Литвы и США. Кроме вертолетов Ми-8 и L-39 чешского производства, атаковать "русские танки" будут американские вертолетчики UH-64 Black Hawk, вооруженные управляемыми ракетами Hellfire. А роль русских сыграют французские танкисты на "Леклерках" и боевые машины пехоты VBCI.

Исходя из оборонного бюджета США на 2018 г., Пентагон выделяет прибалтийским странам $100 млн на военную помощь. Причем целенаправленно – для "противодействия России". В Москве уже неоднократно заявляли, что сценарий возврата Россией бывших советских республик больше похож на бред сумасшедшего и не имеет ничего общего с реальностью.