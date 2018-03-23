Эстонцы замахнулись лопатами на русские танки
Таллин проводит совместные с НАТО маневры, направленные на противостояние "российской агрессии". Казалось бы, все как всегда, однако почему-то назвали эстонцы свои учения, словно экспедицию кладоискателей, "Золотая лопата".
Как сообщает "Sputnik Эстония" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Республики, войска отрабатывают отражение атаки бронетехники. А также взаимодействие с подразделениями НАТО.
В маневрах участвуют 700 военнослужащих Куперьяновского пехотного батальона. Для десантирования бойцов используются американские вертолеты UH-60 Black Hawk. А роль "русского медведя", полезшего на Запад, играют британские танки и БМП.
Учения называются "Золотая лопата", видимо, потому, что эстонцы вырыли целый лабиринт окопов. Наверно, вообразили себя немцами на Восточном фронте во время Второй мировой. По словам командующего Куперьяновским батальоном подполковника Тоомаса Тынисте, упор в учениях делается именно на взаимодействие с инженерными подразделениями.
Это далеко не самая масштабная "игра в войнушку" эстонцев совместно с силами НАТО в этом году. В мае пройдут учения "Еж", в которых примут участие более 13 тысяч военнослужащих, добровольцев и резервистов.
НАТО прочно обосновалась в Прибалтике и Польше летом 2016 г., разместив в этих странах смешанные батальоны. Поводом стала "российская агрессия" в Крыму и Донбассе, а также размещение ОТРК "Искандер" в Калининградской области. С тех пор совместные с НАТО маневры в странах Балтии и Польше не прекращаются.
Немалый переполох вызвали российско-белорусские учения "Запад-2017", которые прошли осенью прошлого года. Некоторые прибалтийские и польские политики заявили, что Россия под видом маневров оставит в Беларуси ракетное вооружение и бронетехнику, чтобы по первому приказу завоевать Прибалтику и Восточную Европу. В России назвали подобные предположения "полнейшим бредом".
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