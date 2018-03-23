Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Эстонцы замахнулись лопатами на русские танки

Фото: GLOBAL LOOK press/Michal Krumphanzl
Учения со странным названием стартуют в Прибалтике

Таллин проводит совместные с НАТО маневры, направленные на противостояние "российской агрессии". Казалось бы, все как всегда, однако почему-то назвали эстонцы свои учения, словно экспедицию кладоискателей, "Золотая лопата".

Как сообщает "Sputnik Эстония" со ссылкой на пресс-службу Минобороны Республики, войска отрабатывают отражение атаки бронетехники. А также взаимодействие с подразделениями НАТО.

По теме

В маневрах участвуют 700 военнослужащих Куперьяновского пехотного батальона. Для десантирования бойцов используются американские вертолеты UH-60 Black Hawk. А роль "русского медведя", полезшего на Запад, играют британские танки и БМП.

Учения называются "Золотая лопата", видимо, потому, что эстонцы вырыли целый лабиринт окопов. Наверно, вообразили себя немцами на Восточном фронте во время Второй мировой. По словам командующего Куперьяновским батальоном подполковника Тоомаса Тынисте, упор в учениях делается именно на взаимодействие с инженерными подразделениями.

Фото: wikipedia.org

Это далеко не самая масштабная "игра в войнушку" эстонцев совместно с силами НАТО в этом году. В мае пройдут учения "Еж", в которых примут участие более 13 тысяч военнослужащих, добровольцев и резервистов.

НАТО прочно обосновалась в Прибалтике и Польше летом 2016 г., разместив в этих странах смешанные батальоны. Поводом стала "российская агрессия" в Крыму и Донбассе, а также размещение ОТРК "Искандер" в Калининградской области. С тех пор совместные с НАТО маневры в странах Балтии и Польше не прекращаются.

Немалый переполох вызвали российско-белорусские учения "Запад-2017", которые прошли осенью прошлого года. Некоторые прибалтийские и польские политики заявили, что Россия под видом маневров оставит в Беларуси ракетное вооружение и бронетехнику, чтобы по первому приказу завоевать Прибалтику и Восточную Европу. В России назвали подобные предположения "полнейшим бредом".

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой

Брюссель отзывает своего представителя

Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами

В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей