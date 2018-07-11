Снимки из космоса напугали западные СМИ

Россия строит военные объекты вблизи польской границы в Калининградской области. При этом активность Москвы сильно напоминает ситуацию в Абхазии перед конфликтом 2008 года. С таким провокационным заявлением выступило издание Defence One, ссылаясь на снимки из космоса, предоставленные компанией Planet Lab, а также комментарии американских военных экспертов.

В частности, строительство идет в Балтийске, в 30 км от польской границы. Как полагает аналитик компании 3Gimbals, специализирующийся на машинном анализе, русские, скорее всего, строят укрепленные бункеры для размещения артиллерии и боеприпасов. Характерно, что применяются так называемые земляные бермы или валы безопасности для отделения военных объектов от остальной территории.

Кроме того, заметны просветы в лесных массивах, где возводятся новые укрепления. Но главное, на снимках можно разглядеть строительство железной дороги. По мнению Defence One, все это до боли напоминает приготовления русских в Абхазии накануне конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Ранее бывший командующий подразделениями армии США в Европе Бен Ходжес в своем докладе написал, что Россия может в любой момент атаковать Сувалкский коридор на границе Польши и Литвы. И тем самым отрезать Прибалтику от остальных стран НАТО. По мнению американских военных, именно на этом участке длиной 64 км может начаться новый конфликт в Европе, если, конечно, сторонам не хватит ума его предотвратить.



В Москве неоднократно заявляли, что воевать с НАТО не собираются, а лишь укрепляют оборонительные рубежи в ответ на увеличение контингента Североатлантического альянса в Восточной Европе.

В июне Федерация американских ученых (FAS) опубликовала доклад. В нем, также ссылаясь на снимки из космоса, эксперты написали, что Россия провела капитальный ремонт мест хранения ядерного оружия в Калининградской области примерно в 50 км от польской границы. Модернизация якобы проводилась на хранилище ядерного оружия около деревни Куликово.

По данным российских СМИ, ядерное оружие действительно хранится в Калининграде. Правда, в основном называется Куликово, а не Колосовка. Впрочем, НАТО больше беспокоит не оно, а ОТРК "Искандер", которые также можно оснастить ядерными боеголовками.

Комплексы покрывают половину Польши и Прибалтики, а по данным некоторых западных экспертов, могут долететь и до Берлина.