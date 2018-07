Россия строит военные объекты вблизи польской границы в Калининградской области. При этом активность Москвы сильно напоминает ситуацию в Абхазии перед конфликтом 2008 года. С таким провокационным заявлением выступило издание Defence One, ссылаясь на снимки из космоса, предоставленные компанией Planet Lab, а также комментарии американских военных экспертов.

