Порошенко обратился с призывом к Зеленскому из-за сделки с США

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Бывший украинский президент Петр Порошенко считает, что недавно предложенная американцами сделка по редкоземельным металлам является угрозой суверенитету страны. Он призвал Владимира Зеленского срочно устроить встречу с главами парламентских фракций, чтобы обсудить эту инициативу.
По его словам, действующие "пять-шесть менеджеров" в администрации президента Украины не справляются с текущими вызовами. При этом именно на них замыкаются все властные процессы.
Порошенко напомнил, что именно Зеленский предложил Трампу договоренность по ресурсам, но из-за непрофессионализма Киев лишился возможности зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, хотя американцы их одобрили.
"Текущее предложение США может быть угрозой государственному суверенитету и европейской интеграции", – заявляет бывший лидер.
Он указал, что на фоне происходящего на Украине началась "антиамериканская истерия". И это нельзя расценивать как конструктивный путь выстраивания дипломатических отношений, ведь сейчас Киев находится в зависимом положении от Вашингтона.
Политик считает, что в текущих условиях лучшим решением стало бы предложение Штатам принять участие в газотранспортной системе Украины, чтобы продолжить поставлять газ в Европу после конфликта.
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