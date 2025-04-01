Порошенко обратился с призывом к Зеленскому из-за сделки с США

Политик заявил об угрозе, которую представляет новая инициатива Вашингтона

Бывший украинский президент Петр Порошенко считает, что недавно предложенная американцами сделка по редкоземельным металлам является угрозой суверенитету страны. Он призвал Владимира Зеленского срочно устроить встречу с главами парламентских фракций, чтобы обсудить эту инициативу.

По его словам, действующие "пять-шесть менеджеров" в администрации президента Украины не справляются с текущими вызовами. При этом именно на них замыкаются все властные процессы.

Порошенко напомнил, что именно Зеленский предложил Трампу договоренность по ресурсам, но из-за непрофессионализма Киев лишился возможности зафиксировать параметры этого соглашения в рамках политического меморандума, хотя американцы их одобрили.

"Текущее предложение США может быть угрозой государственному суверенитету и европейской интеграции", – заявляет бывший лидер.

Он указал, что на фоне происходящего на Украине началась "антиамериканская истерия". И это нельзя расценивать как конструктивный путь выстраивания дипломатических отношений, ведь сейчас Киев находится в зависимом положении от Вашингтона.

Политик считает, что в текущих условиях лучшим решением стало бы предложение Штатам принять участие в газотранспортной системе Украины, чтобы продолжить поставлять газ в Европу после конфликта.