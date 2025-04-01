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Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил с резким предупреждением в адрес стран, рассматривающих возможность отправки своих военных на территорию Украины. Экс-разведчик заявил о серьезной угрозе и призвал западных деятелей действовать разумно.
В недавнем интервью он напомнил, что любая попытка иностранного вмешательства в украинский конфликт обернется катастрофой. Аналитик подчеркнул, что российская армия обладает всеми возможностями для того, чтобы полностью уничтожить иностранные силы, если те окажутся в зоне боевых действий.
Джонсон честно заявил, что, по его мнению, никто из этих военных не выживет – "им останется только считать тела". Также он напомнил, что российская армия уже проводила точечные удары по объектам, где находились зарубежные наемники и военные консультанты. В частности, под огонь попадали гостиницы и другие места размещения иностранных специалистов.
"Россия уничтожит их, они все будут мертвы", – отрезал американец.
Бывший сотрудник американской разведки призвал трезво оценивать возможности российской стороны и не лезть на рожон.
К слову, ранее Дмитрий Медведев описал ситуацию в Евросоюзе ироничным комиксом.
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