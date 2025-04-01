ВС РФ уничтожат любые иностранные войска на Украине - Джонсон

"Россия уничтожит": в США заявили о серьезной угрозе
Картинка: сгенерировано ИИ
Западу стоит быть осмотрительнее

Бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон выступил с резким предупреждением в адрес стран, рассматривающих возможность отправки своих военных на территорию Украины. Экс-разведчик заявил о серьезной угрозе и призвал западных деятелей действовать разумно.

В недавнем интервью он напомнил, что любая попытка иностранного вмешательства в украинский конфликт обернется катастрофой. Аналитик подчеркнул, что российская армия обладает всеми возможностями для того, чтобы полностью уничтожить иностранные силы, если те окажутся в зоне боевых действий.

Джонсон честно заявил, что, по его мнению, никто из этих военных не выживет – "им останется только считать тела". Также он напомнил, что российская армия уже проводила точечные удары по объектам, где находились зарубежные наемники и военные консультанты. В частности, под огонь попадали гостиницы и другие места размещения иностранных специалистов.

 "Россия уничтожит их, они все будут мертвы", – отрезал американец.  

Бывший сотрудник американской разведки призвал трезво оценивать возможности российской стороны и не лезть на рожон.

К слову, ранее Дмитрий Медведев описал ситуацию в Евросоюзе ироничным комиксом.

Источник: YouTube-канал "Judging Freedom" ✓ Надежный источник
По теме

Москва объявила о жестком ответе на подлость Молдавии

Бывшая советская республика при нынешних руководителях поражает русофобской политикой

Удар по США: озвучены последствия решения Трампа отомстить России

Возможное решение президента может полностью заблокировать переговорный процесс

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей