Ситуация может резко обостриться

В Москве жестко отреагировали на идею размещения западных миротворцев на украинских землях. Эта тема активно муссируется некоторыми европейскими политиками и западной прессой. Представительница главного внешнеполитического ведомства нашей страны Мария Захарова заявила, что подобный шаг приведет к серьезной эскалации и может закончиться прямым военным столкновением между нашей страной и западной военной коалицией.

"Россия категорически против такого сценария, который чреват прямым столкновением России и НАТО", – обратила особое внимание российский дипломат.

Во время брифинга сотрудница внешнеполитического ведомства подчеркнула, что Москва полностью исключает возможность появления иностранных контингентов на украинской территории. Она пояснила, что под видом "миротворческой миссии" Франция и Великобритания, в действительности, разрабатывают сценарий интервенции.

Очевидно, что подобные предложения вызывают глубокую тревогу в Москве, так как носят провокационный характер и создают угрозу для всей архитектуры европейской безопасности. Любые попытки Запада "обелить" военное вмешательство словами о мире – не более чем прикрытие для реализации политических интересов, которые могут привести к масштабному конфликту.

К слову, ранее стало известно о бунте части украинских вояк и иностранных головорезов на Украине.