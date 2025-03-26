WP: договоренности России и США ужаснули Киев

Украина в ужасе после объявления итогов переговоров России и США
Кадр видео RT
Украинцы заявили, что Вашингтон начал снимать первые антироссийские санкции

Решение оказать поддержку российскому экспорту зерна и продовольствия, в том числе с помощью повторного подключения отдельных российских банков к системе SWIFT, которое было достигнуто по итогам переговоров в Саудовской Аравии, вызывало ужас на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты напомнили, что опубликованные накануне подробности 12-часовой беседы между делегатами России и США спровоцировали резкую критику со стороны Владимира Зеленского. Украинский президент заявил, что фактически решение о поддержке экспорта означает первый этап снятия антироссийских санкций и одностороннюю уступку Кремлю.

По словам экспертов, этот шаг Вашингтона можно рассматривать как попытку продемонстрировать Москве серьезность намерений. При этом они указали, что формулировка американцев была более расплывчатой, чем у российской стороны, и есть вероятность, что это очередная уловка.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что во время переговоров в Эр-Рияде им удалось договориться о режиме прекращения огня в Черном море – все удары по гражданским судам теперь под запретом. Также стороны разрабатывают список инфраструктурных объектов, атаковать которые нельзя как российским, так и украинским войскам.

Источник: The Washington Post

Раскрыты договоренности между Россией и США в Эр-Рияде

Странам удалось достичь согласия по некоторым вопросам

В Казахстане требуют срочно разорвать отношения с Россией

В стране опасаются вторичных санкций со стороны ЕС и США

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Рецепты

Все новости раздела

Гороскопы

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей