WP: договоренности России и США ужаснули Киев

Украинцы заявили, что Вашингтон начал снимать первые антироссийские санкции

Решение оказать поддержку российскому экспорту зерна и продовольствия, в том числе с помощью повторного подключения отдельных российских банков к системе SWIFT, которое было достигнуто по итогам переговоров в Саудовской Аравии, вызывало ужас на Украине. Об этом сообщает The Washington Post.

Журналисты напомнили, что опубликованные накануне подробности 12-часовой беседы между делегатами России и США спровоцировали резкую критику со стороны Владимира Зеленского. Украинский президент заявил, что фактически решение о поддержке экспорта означает первый этап снятия антироссийских санкций и одностороннюю уступку Кремлю.

По словам экспертов, этот шаг Вашингтона можно рассматривать как попытку продемонстрировать Москве серьезность намерений. При этом они указали, что формулировка американцев была более расплывчатой, чем у российской стороны, и есть вероятность, что это очередная уловка.

Напомним, ранее в Белом доме сообщили, что во время переговоров в Эр-Рияде им удалось договориться о режиме прекращения огня в Черном море – все удары по гражданским судам теперь под запретом. Также стороны разрабатывают список инфраструктурных объектов, атаковать которые нельзя как российским, так и украинским войскам.