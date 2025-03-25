Белый дом озвучил договоренности между Россией и США в Эр-Рияде

Странам удалось достичь согласия по некоторым вопросам

После 12-часовых переговоров между делегатами из России и США не было сделано никаких официальных заявлений перед прессой. Известно, что стороны обсуждали контроль над АЭС, территориальный вопрос и то, где провести линию разграничения в случае перемирия. Теперь же, спустя сутки, Белый дом официально озвучил, о чем странам удалось договориться между собой.

В Вашингтоне заявили, что Москва согласилась обеспечить безопасное судоходство и исключить применение силы в Черном море. Украинцы также выразили намерение исключить применение силы против коммерческих судов в Черном море.

По заявлению Белого дома, США помогут России восстановить доступ к мировому рынку для экспорта сельхозпродукции и удобрений, а также будут содействовать расширению доступа российских поставщиков к портам и платежным системам для экспорта удобрений и продовольствия.

Дополнительно американцы указали, что вскоре будет разработан механизм запрета ударов по объектам российской и украинской энергоинфраструктуры.

При этом пока стороны, вероятно, не смогли договориться о линии разограничения для установления режима прекращения огня, о чем ранее говорил Трамп.

"США и Россия продолжат работать над достижением прочного и длительного мира", – сказано в сообщении Белого дома.