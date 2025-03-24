Переговоры по Украине в Саудовской Аравии 24 марта 2025 года: подробности

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Российская и американская делегации встретились в понедельник, 24 марта, чтобы провести еще один раунд переговоров по урегулированию украинского конфликта. Представители стран начали обсуждение в 10 часов утра по Москве – оно подошло к концу спустя девять часов беседы, которая прерывалась лишь один раз на обед. Сейчас появились первые подробности закрытого заседания.
Американский президент Дональд Трамп во время выступления в США раскрыл, что стороны встретились для решения территориального вопроса, проведении линии разграничения для введения режима прекращения огня, а также определения, кто будет отвечать за украинские АЭС. В частности речь идет о Запорожской.
"Некоторые говорят, что электростанция должна принадлежать Соединенным Штатам... потому что у нас есть опыт", – заявил лидер.
Вместе с этим он отметил, что Украина согласилась подписать договор по редкоземельным металлам, и страны намерены сделать это в ближайшее время.
Напомним, на прошлой неделе американские чиновники предложили взять в собственность украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту. В ответ Зеленский заявил, что АЭС принадлежат государству, но Киев может рассмотреть американские инвестиции в Запорожскую атомную электростанцию в качестве альтернативного варианта.
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