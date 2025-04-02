Мучиться и терпеть: в РПЦ дали совет россиянам

Мучиться и терпеть: в РПЦ дали совет россиянам
Фото: АГН "Москва"
В церкви полагают, что если человек не страдает, значит, что Господь его не любит

Протоиерей Андрей Ткачев опубликовал новое наставление всем православным россиянам. Священнослужитель Русской православной церкви отметил, что в жизни человека не должно быть все хорошо – когда люди испытывают довольство, то это, напротив, очень плохо.

По его словам, плохие события должны происходить обязательно, иначе никак. Людям нужно необходимо от чего-то страдать, мучиться и терпеть сложности. А также в жизни нужны тревога и опасения о ком-то или о чем-то. 

Ткачев указал, что россиянам следует непременно нести какую-либо тяжесть, будь она духовной, физической или нравственной. 

"Поэтому, имейте ввиду, если все совсем хорошо – может быть Господь забыл Вас. И махнул на Вас рукой, как на ненужного?" – написал он в соцсетях.

Протоиерей полагает, что если человек не испытывает тяжести и лишений, то, скорее всего, Бог попросту его не любит. Тех, к кому он не безразличен, Всевышний "жмет как пластилин", чтобы слепить что-то достойное.

Ранее священник объяснил пророчество старца Серафима о судьбе Москвы.

Источник: Telegram

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