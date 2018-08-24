Рига рассчитывает, что латыши сами смогут обороняться в случае гипотетической войны с РФ

Жителям прибалтийской республики придется самостоятельно заботиться о своем выживании в случае начала военных действий. С таким предупреждением выступило Министерство обороны страны, подготовившее проект доклада "О внедрении комплексной национальной системы обороны в Латвии".



Документ опубликован на сайте правительства. В нем, в частности, отмечается, что государство не в состоянии обеспечить безопасность всех граждан в случае начала боевых действий. Поэтому жители должны сами отвечать за себя и своих родных. Все, что сможет сделать для налогоплательщиков государство, – предложить им некие "модели самоорганизации". А дальше они уже будут обходиться собственными силами.

В Минобороны страны считают, что уровень угрозы в отношении Латвии находится на запредельном уровне. Поэтому "оборона государства только военными средствами больше невозможна". А это значит, что нужно улучшать систему государственной защиты, которая основывается на готовности общества преодолевать кризис, опираясь на "взаимное доверие и партнерство жителей".

Само собой, в Риге уверены, что нападать на Латвию собираются не террористы и не страны Запада, а Россия. Одержимость этой идеей привела к тому, что далеко не самое богатое государство Европы одним из первых выполнило норматив по расходам на оборону и безопасность. Отчисления составляют 2% ВВП, как того требовал от европейских союзников по НАТО президент США Дональд Трамп.

Более того, министр обороны Раймонд Бергманис заявил, что Латвия, возможно, продолжит увеличивать расходы на ОПК. Такая мера выглядит абсурдной, поскольку Республика находится на третьем месте в ЕС по темпам сокращения населения и дальнейшее увеличение бюджета на оборону не имеет никакого смысла.

Данную инициативу раскритиковал депутат Европарламента от Латвии Мирослав Митрофанов. "Они (министры) мечтают под прикрытием глобального шума от инициатив Трампа разжиться еще сотней-другой миллионов евро, которые, без гражданского контроля, будут потрачены на коррупционные схемы. Латвийский военный бюджет имеет очень далекое отношение к безопасности государства, ибо эту безопасность обеспечивает мировая геополитика и региональная дипломатия", – приводит слова политика РИА "Новости".

По мнению депутата, Рига тратит гигантские суммы, по сути, на скупку "металлолома" – устаревшей западной техники. Дело не обходится без откатов и отмыва денег чиновниками, имеющими отношение к закупкам. "В идеале военные подряды надо размещать и контролировать централизовано на уровне НАТО или вооруженных сил ЕС", – заключил Митрофанов.

Латвия с 2004 г. входит в Евросоюз и НАТО. С 2014 г. в стране увеличился воинский контингент Североатлантического альянса якобы для предотвращения нападения со стороны РФ. В Москве заявляют, что Россия не собирается ни на кого нападать, и воспринимают стягивание натовских войск к своим границам как акт агрессии.